Pioli-Gasperini, è già spareggio: quanto scotta la Coppa Italia

Milan e Atalanta sono già al primo bivio della stagione. Vero è che per entrambe il sogno è quello di conquistare l’Europa League, pensando però a cose più concrete domani sera si giocano la carta più importante legata alla possibilità di vincere un trofeo. Perché, scavallati i quarti, mancheranno solo tre partite alla gloria e (soprattutto) perché, grazie all’eliminazione dell’Inter, la loro parte di tabellone si è aperta (in semifinale affronteranno la vincente tra Fiorentina e Bologna, mentre la Juventus potrebbe essere un avversario solo all’Olimpico).



Per Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, tra l’altro, l’appuntamento è doppiamente importante: il primo, dopo l’eliminazione dalla Champions e alla luce dei 32 infortuni stagionali (ultimo quello di Florenzi a Empoli) deve convincere Gerry Cardinale a confermargli la fiducia; Gasperini non ha problemi legati al posto di lavoro, però nell’ottava stagione a Bergamo va messo il punto esclamativo a un ciclo forse irripetibile per i Percassi mettendo il nome dell’Atalanta nell’albo d’oro di una manifestazione e la Coppa Italia - dove con Gasp la Dea è già stata finalista nel 2019 e 2021 - è, per ammissione dell’allenatore: «l’unico trofeo avvicinabile per una società come la nostra». Dopo tutto, l’ha alzata pure il Vicenza di Francesco Guidolin che verrà sempre ricordato per quella vittoria. Se l’Atalanta non vince il trofeo dal 1963 (unica volta a riuscirci) il Milan, con le dovute proporzioni, se la passa pure peggio, considerato che l’ultima coppa l’ha vinta Carlo Ancelotti nel 2003, pochi giorni dopo il trionfo in Champions a Old Trafford sulla Juventus.