Diretta Juve-Frosinone ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - A chiudere il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia sarà la sfida in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium tra Juventus e Frosinone. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che nel turno precedente hanno eliminato la Salernitana di Pippo Inzaghi con un roboante 6-1, sono reduci dal successo in rimonta proprio contro i granata, quindicesimo risultato utile consecutivo (12 vittorie e tre pareggi). I ciociari di Eusebio Di Francesco, invece, hanno estromesso dalla competizione Pisa (1-0), Torino (2-1) e Napoli, andando a vincere 4-0 al Maradona contro i campioni d'Italia in carica. I gialloblù, però, stanno vivendo un periodo complicato e in campionato sono reduci da quattro ko consecutivi, cinque nelle ultime sei. Nel match di campionato dello scorso 23 dicembre allo Stirpe, ad avere la meglio è stata la Vecchia Signora grazie alla rete di Kenan Yildiz (la prima in Serie A) e al colpo di testa nel finale di Dusan Vlahovic. La vincente affronterà nella doppia sfida in semifinale la Lazio, vittoriosa per 1-0 nel derby contro la Roma in virtù della marcatura su rigore di Zaccagni in apertura di ripresa.