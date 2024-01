Gasperini, "faccia di m..." all'arbitro: stangata giudice e Rocchi furioso!

Coppa Italia turbolenta e lo si può evincere dalle decisione del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale. Sono tre le giornate di squalifica inflitte ai danni di Mancini (più diecimila euro di ammenda) e due per Azmoun, entrambi espulsi nelle battute finali di Lazio-Roma. Chiuse per una partita la Curva Nord e i Distinti Nord-Ovest e Nord-Est della Lazio per insulti razzisti a Lukaku: vitato l'accesso in occasione del match casalingo di campionato contro il Napoli. Un turno di stop per Pellegrini e Pedro, che salteranno la semifinale di andata a Torino contro la Juventus. Anche Gasperini è stato punito per le proteste in occasione di Milan-Atalanta: due giornate di stop per il tecnico della Dea, che salterà andata e ritorno contro la Fiorentina.