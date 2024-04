Italiano sogna in viola: "Fiorentina, vogliamo qualcosa di straordinario"

Fiorentina-Atalanta, Italiano: "Serve perfezione"

Tutto pronto per la sfida di domani, 3 aprile, alle 21 contro l'Atalanta. Conto alla rovescia per la gara di andata allo stadio "Franchi": "Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo farci trovare pronti e cercare di sbagliare meno possibile. Bisogna cercare di essere perfetti domani e al ritorno. Serve perfezione, loro sono forti e noi dobbiamo essere pronti. C'è tantissimo orgoglio perché siamo ancora protagonisti in una competizione che sin dal primo giorno abbiamo sempre cercato di affrontare con la massima concentrazione, provando a fare del nostro meglio. Il tragitto è sempre difficile, complicato, soprattutto quando si arriva in una semifinale dove conta tanto sbagliare il meno possibile".

Fiorentina-Atalanta, Italiano sfida Gasperini

La sfida nella sfida con Gasperini: "Con la squadra che ha a disposizione e per quanto fatto in questi ultimi anni c'è da attendersi una battaglia. Sarà una semifinale in cui tutte e due le formazioni cercheranno di dare il mille per mille. Giochiamo ogni tre giorni, fra infortuni, squalifiche ed acciacchi, tutti saranno coinvolti in questo finale di stagione".

La spinta dei tifosi: "Il pubblico quando inizia a spingere come ha fatto nell'ultima partita ci dà l'energia per andare oltre i nostri limiti. Se abbiamo il supporto e la spinta dei tifosi siamo obbligati noi stessi a spingere. Loro sono il dodicesimo uomo, spero che domani ci diano la forza per ottenere un grande risultato".