Diretta Atalanta-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 21, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospita la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-0 dell'andata, quando con un gol dalla distanza di Rolando Mandragora regalò il primo atto alla Viola di Vincenzo Italiano. La Dea di Gian Piero Gasperini dovrà dunque ribaltare l'esito dei primi 90 minuti per centrare l'ultimo atto della Coppa nazionale e raggiungere la Juve che nonostante il ko a Roma contro la Lazio (2-1) ha strappato il pass per la finale del 15 maggio all'Olimpico grazie alla zampata di Milik, subentrato a Vlahovic da pochi minuti, in virtù del 2-0 conquistato all'andata all'Allianz Stadium. Atalanta e Fiorentina hanno anche centrato la semifinale delle rispettive coppe europee, con gli orobici che sfideranno il Marsiglia in Europa League e i toscani che se la vedranno contro i belgi del Brugge in Conference League.