Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia: ufficiale, designato l'arbitro

Maresca, i precedenti con la Juventus

Maresca dirigerà per la prima volta la Dea in questa stagione, a differenza dei bianconeri (tre volte). Infatti il fischietto della sezione di Napoli ha arbitrato il big match di campionato tra Juventus-Lazio (4ª giornata, 3-1 per i bianconeri) oltre al derby d'Italia a San Siro contro l'Inter (23ª giornata, 1-0 per i nerazzurri) ed il più recente Derby della Mole (32ª giornata, 0-0). Per Maresca, inoltre, si tratta della terza partita in carriera in Coppa Italia con i bianconeri: nel 2017 gli ottavi di finale con successo Juve per 2-0 contro il Genoa e poi ai quarti di finale della passata edizione sempre con trionfo della Vecchia Signora (questa volta per 1-0 contro la Lazio). In carriera ha diretto per 17 volte la Juventus: 11 vittorie, 4 sconfitte, 3 pareggi, 4 rigori contro e uno a favore.