Diretta Atalanta-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - L’attesa è ormai finita. Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juve si affrontano nella finale di Coppa Italia. La Dea, che il 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino sfiderà il Bayer Leverkusen nell’ultimo atto dell’Europa League, arriva al match in grande spolvero e con l’obiettivo di mettere in bacheca un trofeo vinto nel 1963. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini terza finale negli ultimi sei anni: nel 2019 il ko per 2-0 contro la Lazio, nel 2021 la sconfitta per 2-1 proprio contro i bianconeri. Quella coppa, conquistata con Andrea Pirlo in panchina, rappresenta attualmente l’ultimo trofeo messo in bacheca dalla Vecchia Signora, regina della competizione con ben 14 trionfi. La formazione di Massimiliano Allegri sta vivendo un periodo piuttosto complicato: reduce da cinque pareggi consecutivi, non vince dal 7 aprile, 1-0 firmato Gatti contro la Fiorentina.