Coppa Italia, il tabellone 2024/2025: per la Juve insidie derby e Atalanta

La stagione 2023-24 non è ancora del tutto conclusa , seppur abbia già espresso tutti i verdetti ad eccezione della possibile qualificazione del Torino in Conference League , possibile in caso di successo della Fiorentina nell'ultimo atto della medesima competizione, ma inizia a prendere forma anche quello che sarà il programma della prossima annata. A partire dalla Coppa Italia , competizione nella quale la Juventus prenderà parte da Campionessa in carica: proprio oggi, infatti, la Lega Serie A ha ufficializzato i criteri per gli accoppiamenti della prossima edizione del secondo trofeo nazionale.

Gli accoppiamenti

La Juventus, in quanto detentrice del titolo, sarà la testa di serie numero uno e sarà inserita nella parte sinistra del tabellone, mentre l'Inter, vincitrice dello Scudetto, sarà la numero due e verrà inscritta sul lato destro: pertanto, il Derby d'Italia sarà possibile soltanto in finale. Le altre sei squadre che entreranno direttamente negli ottavi di finale sono Milan (3), Atalanta (4), Bologna (5), Roma (6), Lazio (7) e Fiorentina (8), mentre il Napoli, fuori dalle prime otto posizioni della classifica di Serie A, entrerà in gioco già dai trentaduesimi di finale. Entrambe le milanesi e le romane sono nella parte bassa, così come gli stessi azzurri: se verranno rispettati i pronostici, si sfideranno rossoneri e giallorossi, così come nerazzurri e biancocelesti, ai quarti, con un possibile derby - della Madonnina o della Capitale - in semifinale. Per la Juve, invece, le 'insidie' rispondono al nome di Atalanta, Bologna e Fiorentina, oltre ai 'cugini' del Torino.