Coppa Italia 2024-2025, novità assoluta! Niente supplementari fino...

La stagione 2023/2024 sta per arrivare ai titoli di coda, ma già si pensa alle future competizioni, in particolare alla Coppa Italia . Per i prossimi tre anni il format sarà leggermente diverso per la composizione degli incroci nel tabellone e per alcune regole, tra queste i tempi supplementari . Resta invariata la formazione del ranking e le varie fasi fino alla finale all'Olimpico. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Coppa Italia, la novità sui supplementari

La principale novità riguarda proprio l'extra time. Non ci saranno supplementari dal turno preliminare fino ai quarti di Coppa Italia e in caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori. Mentre in semifinale resterà la doppia sfida, andata e ritorno, con i trenta minuti in più in caso che non si presenti nessun vincitore nei regolamentari e i penalty se non si sbloccasse la sfida. La finale resterà a gara unica allo Stadio Olimpico.