Muharemovic, prima da titolare e gol: l'ex Juve brilla contro il Lecce

È arrivata anche la prima gioia per Tarik Muharemovic. Alla prima da titolare con il Sassuolo, dopo l'esordio in Serie B contro il Cosenza, l'ex Juve Next Gen ha messo a segno il gol del momentaneo 0-1 a favore degli emiliani contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Al difensore sono bastati 13 minuti per mettere in mostra le sue doti migliori. Nella scorsa sessione di calciomercato la squadra allenata da Fabio Grosso ha puntato sul ragazzo, investendo più di un milione di euro per battere la concorrenza. Fiducia, al momento, già ripagata. Se il buongiorno si vede dal mattino...