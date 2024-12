Conte smaschera Marotta: “Parole da nulla cosmico”. Poi perde la pazienza

La Coppa Italia entrerà nel vivo con gli ottavi di finale e i primi big match del tabellone. Il Napoli è in forma e anche i numeri sono dalla sua parte . Ora gli azzurri dopo aver eliminato il Modena e il Palermo, questa volta se la vedranno contro la Lazio all'Olimpico. I biancocelesti possono contare sul fattore casa, grazie al miglior piazzamento in campionato nella scorsa stagione. Chi avrà la meglio, affronterà poi ai quarti di finale la vincente tra Inter e Udinese. Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Coppa Italia, Lazio-Napoli: Conte in conferenza

La conferenza si apre con un doveroso messaggio di vicinanza del Napoli a Edoardo Bove: "Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un grande abbraccio ad Edoardo Bove, siamo tutti con lui e speriamo di vederlo presto, quanto prima, a fare quello che sa fare benissimo".

Torna la Coppa Italia e la Lazio sarà la sfidante degli azzurri. Conte fa chiarezza sugli obiettivi: "Il nostro obiettivo è di crescere, costruire qualcosa, per crescere c'è bisogno di giocare quanto più possibile". E sul giocare una sola competizione al di là del campionato: "Per alcuni aspetti è penalizzante per tanti calciatori perché abbiamo solo il campionato e abbiamo la Coppa Italia, abbiamo giocato due partite, la prima in assoluto col Modena, poi col Palermo c'era la possibilità di dare spazio a dei calciatori che ne avevano avuto di meno fino a quel momento e domani avremo un'altra opportunità chiara per testare un po' la crescita da parte di tutti".

Continuare a competere in coppa è di sicuro uno degli obiettivi dei partenopei: "È importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti, per capire bene anche per il club, per i calciatori, pure per me. Fino ad adesso siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Abbiamo avuto quello di Mazzocchi, s'è puntato molto su un numero ristretto di giocatori, è un momento importante per fare delle valutazioni e per i giocatori e la affrontiamo con impegno e voglia".

Conte potrà dirsi contento a fine anno se...? "Se continuerò a vedere dei miglioramenti. Se mi renderò conto che avrò posto delle basi per essere ambiziosi, sarò contento in quel caso perché noi dobbiamo andare oltre il risultato e la posizione della classifica. Bisogna considerare se si stanno ponendo delle basi altrimenti anche una vittoria può diventare una vittoria effimera, invece io sarò contento se capirò se avrò messo le basi per puntare poi a stare lì e lottare sistematicamente per qualcosa".