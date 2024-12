Conte, solo la Juve meglio del suo Napoli: Antonio ha il segreto Scudetto

Il segreto di Conte è McTominay

La decisione di Conte di abbandonare la difesa a 3 è in gran parte attribuibile all’arrivo di McTominay, prelevato in estate dal Manchester United per 30 milioni. Il calciatore scozzese ha percorso più chilometri di chiunque altro in serie A, dimostrandosi un jolly prezioso per la squadra, capace di ricoprire diversi ruoli: dalla seconda punta al fianco di Lukaku, al mediano davanti alla difesa per garantire solidità. Il suo contributo è stato determinante, soprattutto in fase offensiva: tre gol e due assist in 11 partite giocate in serie A, oltre alla rete realizzata in Coppa Italia contro il Palermo. McTominay ha già eguagliato il numero di gol segnati in A dall’intero centrocampo titolare del Napoli nella scorsa stagione: Anguissa e Lobotka fermi a zero reti, mentre l’attuale interista Zielinski ne aveva realizzati tre, ma giocando 17 partite in più. Un Napoli nuovo, diverso, cinico, compatto e soprattutto arrabbiato. In sintesi: un Napoli sempre più Contiano.