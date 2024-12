"Il tempo darà ragione a loro": Conte, l'elogio e la richiesta a De Laurentiis

Il Napoli soffre, combatte e alla fine porta a casa tre punti fondamentali. I partenopei si sono imposti di misura su di un Torino che ha tentato in tutti i modi di fermare la corsa dei primi in classifica . A sbloccarla e mettere in ghiaccio il successo esterno ci ha pensato McTominay. L'allenatore degli azzurri Antonio Conte , nell'immediato post-partita, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, guardando dall'alto in basso le inseguitrici anche dopo la 14esima giornata di Serie A .

Torino-Napoli 0-1, le dichiarazioni di Antonio Conte

Conte pone l'accento su quanto in queste partite, molto dure, a fare la differenza siano piccoli dettagli: "In queste gare, come in tutte, bisogna fare attenzione ai dettagli. Ho visto che i loro cambi potevano crearci qualche problemino quindi c’è stata la voglia da parte mia di essere un po’ più tranquillo ed ho preso quelle decisioni, sia relativamente ai cambi che alla disposizione in campo. Sono contento del risultato e della prestazione perché il Torino non è mai semplice da affrontare in questo stadio e in questo ambiente. Il Torino per me è un’ottima squadra e Paolo (Vanoli, ndr) sta facendo un ottimo lavoro. Certo, oggi va detto anche che il loro portiere è stato bravissimo, ha fatto delle parate importanti”.

Per l'allenatore del Napoli con il Torino si sono visti importati risultati dopo il tanto lavoro svolto negli ultimi mesi su din un aspetto in particolare: “Penso che oggi abbiamo attaccato in maniera cattiva l’area. Solo la bravura del loro portiere ci ha impedito di fare altri gol. Ci stiamo allenando tanto da questo punto di vista e sono molto contento. È inevitabile costruire una squadra che sia solida se vuoi arrivare a giocare in Europa”.

Rispetto alla partita con la Roma si è visto qualcosa di diverso: "Sicuramente oggi rispetto alla partita della Roma nella quale avevo chiesto più cinismo, ho visto qualcosa di diverso, anche perché abbiamo lavorato molto. Stiamo crescendo nei singoli e di squadra, ho sempre detto che la nostra crescita avverrà con la crescita dei singoli. Sono molto contento, solo un grandissimo Savic ha lasciato la partita 1-0 contro un'ottima squadra. Temevo molto questa partita, l'avevo detto ai ragazzi e anche Buongiorno aveva parlato dell'ambiente granata. Avevo messo un po' in guardia i ragazzi, c'è stata una risposta matura da parte di ragazzi che hanno tanta voglia di migliorare e di fare".

Con un elogio al lavoro dei suoi ragazzi: "Quello che mi piace, e che ha portato ad avere dei risultati in passato, sono le squadre che dimostrano di essere squadre. Stiamo lavorando per diventare una squadra tosta su tutti i punti di vista. Questa squadra gioca a calcio, oggi abbiamo creato tanto dal punto di vista offensivo. Per il resto continuiamo a lavorare, vedere la crescita di questi ragazzi è quello che mi rende più orogoglioso".