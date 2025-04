Marotta e il Triplete Inter: "Puntiamo a tutto". Poi la frase su Paratici

Le dichiarazioni di Furlani

"E' una partita molto importante. Il derby è una partita speciale con un peso specifico diverso, in più è in una semifinale di una coppa che è un obiettivo da inizio stagione. È molto importante". Così, ai microfoni Mediaset nel pre-partita della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. L'ad rossonero ha parlato anche del presunto imminente arrivo di Paratici come direttore sportivo. "Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, i risultati sportivi sono il centro del club, il primo obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per la prossima stagione per migliorarli. All'interno di questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo ancora deciso e chiuso su nessuno, non commento su ruoli o soggetti però ci stiamo preparando per migliorare la parte sportiva", spiega Furlani che sull'identikit del direttore sportivo che cerca il club dice: "Non abbiamo avuto un ds tradizionale nelle ultime due stagioni, abbiamo separato il ruolo in varie persone nel club. Adesso quello che stiamo valutando, ma delle decisioni non sono state ancora prese, di prendere un ds più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro, si lavorerà insieme con l'unico obiettivo di avere successo sul campo".