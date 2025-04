Diretta Milan-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'attesa è finita: alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Milan e Inter si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Quarto derby stagionale, con il bilancio che vede avanti i rossoneri, vittoriosi per 2-1 all'andata in campionato e per 3-2 nella finale di Supercoppa italiana a Riad, quando rimontarono clamorosamente dal 2-0 per gli avversari. Completa il quadro l'1-1 nel ritorno in Serie A, con i nerazzurri che hanno acciuffato il pareggio in extremis grazie alla rete di Stefan de Vrij dopo aver colpito ben tre legni. Il Diavolo di Sergio Conceiçao, reduce dalla sconfitta in campionato al Maradona contro il Napoli (2-1) che ha ridotto al lumicino le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, nei turni precedenti ha eliminato il Sassuolo agli ottavi con un netto 6-1 e la Roma ai quarti (3-1). Doppio 2-0, invece, per la squadra di Simone Inzaghi che ha estromesso dalla competizione prima l'Udinese e poi la Lazio. Il ritorno si disputerà mercoledì 23 aprile alle 21, stavolta in casa dei nerazzurri: chi avrà la meglio al termine dei 180 minuti sfiderà una tra Empoli e Bologna (gli emiliani hanno vinto 3-0 l'andata al Castellani) nell’ultimo atto in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.