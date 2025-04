Sala, schiaffo a Marotta: "Pensi a vincere lo Scudetto, di stadio parlo con Oaktree"

"Dal nostro punto di vista c'è il desiderio di far rispettare le regole, di far sì che le valutazioni siano fatte in maniera più corretta possibile, ma rimane l'obiettivo di chiudere il tutto per l'estate". Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell'inaugurazione della base easyJet di Milano Linate, commentando lo scetticismo sui tempi per il nuovo stadio espresso dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta. Sala ha duramente replicato al numero uno azzurro, dichiarando: "Su questa questione parlo con Oaktree e credo che Marotta legga come tutti la preoccupazione del fatto che ci sono anche tante resistenze, non certo dal nostro punto di vista". Aggiungendo poi, da tifoso interista, che "Marotta quello che deve fare è portare a casa lo scudetto".