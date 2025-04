Horror Inter, le pagelle del disastro: Bastoni in riserva, Lautaro evita guai

Martinez 5 Sul primo e terzo gol non può nulla, però sul secondo toppa completamente l’uscita.

Bisseck 6.5 Protagonista in negativo a Bologna, si riscatta. Usa le manieri rudi su Leao e chiude ogni varco, almeno fino allo 0-3.

De Vrij 5 Anticipa Jovic per tutto il primo tempo, ma sull’azione del gol scala su Leao e il serbo colpisce. Sullo 0-2 è sorpreso dal rimpallo e si fa sfuggire il serbo, poi sul terzo è in ritardo. Prova a riaprire il match di testa, ma trova un grande Maignan.

Bastoni 5 È fra i nerazzurri in riserva, le sortite in avanti sono poche e meno ficcanti. Rivedibile l'uscita su Reijnders in occasione del primo gol.

Darmian 5.5 È suo il primo tiro (a lato) della partita, ha spazio per affondare, ma non ha la gamba per farlo con costanza, anche perché è fra i più stanchi.

Barella 6 Con lui in campo, Reijnders si vede meno. Esce in ottica Roma.

Frattesi (9’ st) 5 Non punge.

Asllani 5.5 Non si vedeva da titolare da inizio aprile a Parma, dove deluse. Con la palla non ha mai il guizzo spacca partita, almeno è bravo nel primo tempo a interrompere tre ripartenze di Theo e Leao.

Calhanoglu (9’ st) 5 Entra con furore, ma anche poca lucidità.

Mkhitaryan 5 Ha corridoi interessanti davanti a lui, ma è impreciso, anche nell’assist.

Dimarco 5.5 Colpisce la traversa al 22’, però poi non riesce a colpire fra Jimenez e Tomori, nonostante gli spazi.

Zalewski (9’ st) 6 Ha il merito di provare sempre il dribbling.

Taremi 5 Spreca una ghiotta ripartenza in avvio e San Siro lo becca. Continua a essere “molle”, la torre per Lautaro al 33’ è una perla, ma non lo salva.

Arnautovic (9’ st) 5.5 Ha un paio di opportunità, ma le cicca.

Lautaro 5.5 Gioca “in gestione”. I minuti nelle gambe sono tanti, sa di dover evitare guai fisici. Lega il gioco, fallisce l’1-0.

All. Inzaghi 5 Niente Triplete, da fare suoi tutti i derby a non vincerne neanche uno su cinque in stagione. Ora dovrà trovare la chiave per rialzare subito la testa.