Milan-Bologna: dove in tv e streaming, a che ora, formazioni ufficiali, diretta

ROMA - Una per la storia, l’altra per dare senso a una stagione tormentata. Quella tra Milan e Bologna è una finale di Coppa Italia tra pianeti appartenenti a galassie diverse. Vero è che i rossoneri non portano a casa il trodeo dal 2003 - sarebbe la sesta per il club - ma un tempo la coppetta nazionale era in coda agli obiettivi della società (che quell’anno - guarda caso - vinse la finale con la Roma dopo il trionfo in Champions sulla Juve a Manchester), però - come sottolineato - agli atti restano pure l’ottavo posto in campionato a 18 punti dal Napoli e un’eliminazione prematura dalla Champions. Dall’altra parte il Bologna può conquistare la terza Coppa Italia della sua storia, 51 anni dopo il trionfo nel 1974. Opposta pure la parabola dei due allenatori: se Sergio Conceiçao insegue la decima coppa nazionale, Vincenzo Italiano dopo le tre finali perse con la Fiorentina può scrollarsi di dosso tutti quei brutti ricordi: "Ma in carriera ne ho giocate sei e il bilancio è di tre vinte e tre perse", ha ricordato l’allenatore. Il Bologna, nonostante sia davanti in classifica, si presenta a Roma da underdog contro un Milan che dalla sfida di stasera, nella 55ª finale della sua storia, avrà solo da perdere: "Questo peso, questa pressione fa parte della storia del Milan ed è normale in questi grandi club - ha sottolineato Sergio Conceiçao con un filo di voce - Dobbiamo concentrarci solo sulla finale, su cosa fare, sugli avversari, su quali momenti diversi ci saranno rispetto alla gara giocata in campionato ed essere pronti".