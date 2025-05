Pagelle Milan-Bologna: Reijnders ectoplasma, Pulisic incolore, Skorupski mostruoso

I voti del Bologna

Skorupski 7.5: La doppia parata sul tentativo di autogol di Beukema e quindi sul tap-in di Jovic è mostruosa per i tempi di reazione che sfodera.

Holm 6: Con Leao ha vita durissima però, nonostante le difficoltà in fase difensiva, non rinuncia mai a spingere.

-Calabria (dal 30' st) 6: Da capitano sbolognato si prende la soddisfazione di alzare la Coppa Italia davanti agli ex compagni.

Beukema 6.5: Deve pagare una cena a Skorupski per non averlo fatto entrare - ma al contrario - nella storia del Bologna. Al netto del tentato autogol, regge l’urto rossonero.

Lucumi 7: Pronti-via e Leao lo salta secco creando il primo pericolo. Una volta metabolizzato il trauma, non sbaglia più nulla e nel finale calamita ogni pallone sui suoi piedi.

Miranda 6.5: Gioca una finale da bravo soldatino: il Milan, dalla sua parte, non crea grandi pericoli.

Ferguson 6.5: Rispetto a Freuler sta più schiacciato sui centrali, non a caso è proprio lui a fermare la ripartenza di Leao a fine primo tempo spendendo un giallo (e sacrificando il naso).

Freuler 6.5: Lui invece mette i panni dell’incursore, comunque badando bene a non aprire portoni alle sue spalle, compito che recita con il solito ordine.

Orsolini 6: A metà primo tempo prende un “cazziatone” da Italiano perché è un po’ svagato in contrasto con Leao. Rimprovero che serve, considerato che è protagonista sul gol del Bologna, il problema è che è pure l’unica cosa buona della sua partita.

-Casale (dal 24' st) 6: Fa legna.

Fabbian 7: A sorpresa Italiano lo preferisce a Odgaard. Scelta premiante, considerato che Reijnders non riesce a combinare nulla e che da un suo filtrante “visionario” per Orsolini nasce il gol di Ndoye.

Pobega (dal 24' st) 6 Dà ancor più di solidità al Bologna.

Ndoye 7.5: Riscatta il velenosissimo pallone perso su Jimenez con una prestazione di grande intelligenza con il punto esclamativo messo grazie al gol che sblocca il match. A corredo, crea più di un grattacapo a Tomori che fa già ammonire nel primo tempo.

Odgaard (36' st) ng .

Castro 6: Italiano decide di giocarsi subito il jolly e fa bene visto il risultato.

Dallinga (dal 36' st) ng .

All. Italiano 8: Entra nella storia del Bologna mostrando coraggio e senso pratico, come il passaggio al 5-3-2 per difendere il vantaggio.



ARBITRO

Mariani di Aprilia 5.5: Parte arbitrando all’inglese poi, quando la gara diventa spigolosa, fatica a tenere a bada i giocatori. Giusto non espellere Ferguson per l’entrata su Leao, ma Beukema andava espulso per la gomitata a Gabbia.