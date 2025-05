Moviola Milan-Bologna: Beukema peggio di Kalulu ma non espulso

Quella dell’Olimpico era la prima finale della carriera di Mariani . Milan-Bologna si rivela però una gara molto complicata , in cui l’arbitro di Aprilia non dirige ai suoi livelli, ma viene anche poco aiutato dal Var. Stiamo parlando della gomitata di Beukema su Gabbia a pallone lontano nell’area del Milan a fine primo tempo, a mio avviso da rosso. Dopo Juve-Lazio (Douglas Luiz-Patric non sanzionato), l’Aia ha sostenuto la punibilità del gesto violento a prescindere dall’intensità: ebbene, quello del difensore rossoblù è molto più violento, chiaro e “intenso” di quello di Kalulu su Castellanos in Lazio-Juventus, sanzionato con l’espulsione. Mariani non poteva vedere in campo, ma il Var sarebbe dovuto intervenire.

L'analisi della direzione di Mariani

Diverse proteste da entrambe le parti per presunti rigori. Il Bologna si lamenta per un intervento di Maignan su Orsolini, ma il portiere prende il pallone; e non c’è fallo di mano di Gabbia, che intercetta di petto un tiro. Il Milan chiede un fallo in area di Freuler su Pulisic, ma è troppo poco; lo stesso Freuler in un’altra occasione intercetta sì il pallone col braccio ma è spinto da Felix, non è fallo di mano. Dal punto di vista disciplinare, unico errore il giallo a Pulisic per proteste: lo statunitense subisce fallo da Ferguson, che peraltro rischia il secondo giallo.