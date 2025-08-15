Coppa Italia, il Lecce vince e aspetta Milan-Bari. Tris Genoa, Carboni subito in gol

Soffre il Lecce ma si qualifica per il turno successivo della Coppa Italia battendo 2-0 la Juve Stabia. Al Via del Mare Kristovic sblocca il risultato su calcio di rigore al 27', ma al 40' i pugliesi rimangono in dieci per l'espulsione di Banda, entrata a forbice da dietro e rosso diretto. Nella ripresa in pieno recupero Kaba chiude la partita e il discorso qualificazione. Ai sedicesimi di finale i giallorossi affronteranno la vincente di Milan-Bari. Passa il turno senza problemi invece il Genoa, che trova subito il gol di Valentin Carboni in prestito dall'Inter e poi rifinisce il tris con un autogol e la rete di Stanciu, con Lucescu in tribuna. Per Vieira ora l'Empoli, che ha passato il turno a fatica con la Reggiana solo ai rigori insieme al Sassuolo.