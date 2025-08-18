Coppa Italia, Spezia e Verona avanti ai rigori: Sampdoria e Audace Cerignola eliminate

La Sampdoria saluta la Coppa Italia: i blucerchiati perdono il derby ligure contro lo Spezia ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari con il botta e risposta tra Henderson (34') e Artistico (36'). Al 94' i blucerchiati di Massimo Donati si vedono annullare dal Var la rete firmata da Depaoli. Dal dischetto gli errori di Henderson e Pedrola condannano la Sampdoria: oltre alle parate di Mascardi, è decisivo il penalty finale di Salvatore Esposito per lo Spezia che ai 16esimi se la vedrà contro il Parma, vittorioso 2-0 contro il Pescara al Tardini grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino. Premiato Francesco Pio Esposito, oggi all'Inter ma grande protagonista con il club spezzino nelle due passate stagioni.