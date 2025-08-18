Tuttosport.com

Coppa Italia, Spezia e Verona avanti ai rigori: Sampdoria e Audace Cerignola eliminate

Doppio 1-1 ma si decide tutto dal dischetto. I blucerchiati di Massimo Donati si vedono annullare dal Var la rete firmata da Depaoli al 94' mentre i pugliesi sfiorano l'impresa
2 min
Coppa Italia, Spezia e Verona avanti ai rigori: Sampdoria e Audace Cerignola eliminate © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

La Sampdoria saluta la Coppa Italia: i blucerchiati perdono il derby ligure contro lo Spezia ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari con il botta e risposta tra Henderson (34') e Artistico (36'). Al 94' i blucerchiati di Massimo Donati si vedono annullare dal Var la rete firmata da Depaoli. Dal dischetto gli errori di Henderson e Pedrola condannano la Sampdoria: oltre alle parate di Mascardi, è decisivo il penalty finale di Salvatore Esposito per lo Spezia che ai 16esimi se la vedrà contro il Parma, vittorioso 2-0 contro il Pescara al Tardini grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino. Premiato Francesco Pio Esposito, oggi all'Inter ma grande protagonista con il club spezzino nelle due passate stagioni. 

Spezia-Sampdoria: tabellino e statistiche

Il Verona soffre: Audace Cerignola ko ai rigori

Il Verona stacca il pass per i 16esimi di Coppa Italia, ma lo fa soltanto ai rigori. Qualificazione sofferta per l'Hellas che a Cerignola non va oltre l'1-1 contro l'Audace, formazione che milita nel campionato di Serie C. Dopo dieci minuti della ripresa la squadra di Zanetti si porta in vantaggio con Bradaric, entrato al 9' al posto dell'infortunato Valentini, ma al 91' Sainz Maza trova il meritato pareggio che manda le due squadra ai rigori. Gli scaligeri ne siglano 4 su 5 (sbaglia solo Santiago), i pugliesi 2 su 4 e vedono sfumare il sogno. Passa il Verona che nel prossimo turno troverà il Venezia in un derby veneto che metterà in palio gli ottavi di finale della competizione nazionale.

Audace Cerignola-Verona: tabellino e statistiche

