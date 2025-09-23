Udinese-Palermo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

UDINESE - Alle ore 18.30, al Bluenergy Stadium, Udinese e Palermo si affrontano nel terzo turno di Coppa Italia. I friulani di Kosta Runjaic, reduci dal netto ko interno contro il Milan in campionato (3-0), nel turno precedente hanno estromesso dalla competizione la Carrarese, battuta 2-0 grazie alle reti di Atta e Iker Bravo. I rosanero di Pippo Inzaghi, invece, venerdì hanno piegato 2-0 il Bari al Renzo Barbera (reti di Le Douaron e Gomes) e stanno facendo benissimo in Serie B: l'obiettivo è tornare in A dopo nove stagioni. Grazie all'esperienza dell'allenatore, un mago delle promozioni (ha portato il Venezia dalla C alla B e Benevento e Pisa dalla cadetteria alla massima serie), e a un mercato di livello, la squadra sta facendo benissimo e dopo quattro gare guida la classifica a quota 10 insieme a Modena e Cesena. La stagione dei siciliani si era aperta con il successo ai calci di rigore allo Zini contro la Cremonese in Coppa Italia. Chi vince se la vedrà agli ottavi contro la Juventus di Igor Tudor.