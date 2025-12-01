Tuttosport.com
Juve, c'è Fourneau in Coppa Italia contro l'Udinese: c'è un precedente negativo

Il fischietto di Roma 1 fa tornare alla mente una gara non positiva per i bianconeri: tutti i precedenti
4 min
Juve-Udinesecoppa italiadesignazioni
Juve, c'è Fourneau in Coppa Italia contro l'Udinese: c'è un precedente negativo © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta sul Cagliari che, per la Juve, è già tempo di tuffarsi verso una nuova sfida: quella di Coppa Italia contro l'Udinese. I bianconeri scenderanno in campo nella serata di martedì 2 dicembre alle ore 21 e lo faranno, ancora una volta, davanti ai propri tifosi all'Allianz Stadium. La voglia della squadra allenata da Spalletti è quella di continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo con gli ultimi due successi in fila e proseguire anche nel cammino in Coppa. L'AIA intanto ha ufficializzato le designazioni per l'incontro con l'arbitro Fourneau di Roma 1 a dirigere l'incontro, coadivuato dagli assistenti Scatragli e Palermo, Marcenaro come quarto uomo. Poi Giua al Var e Marini Avar. 

Juve-Udinese, i precedenti con Forneau

Guardando ai precedenti di Fourneau con le due squadre si può notare come questi sorridano alla Juventus, nonostante un precedente non proprio positivo e proprio in Coppa Italia. Sono sette le partite dirette dal fischietto di Roma contro i bianconeri e con lui sono arrivate 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, ai rigori nello scorso anno contro l'Empoli nei quarti di finale. Anche per quanto riguarda l'Udinese sono sette i precedenti con il direttore di gara ma tutti in Serie A: una sola vittoria, tre pareggi e altrettante sconfitte con la particolarità di averle subite tutte in trasferta. 

Coppa Italia, le designazioni degli ottavi di finale

Di seguito tutte le designazioni dell'AIA per quanto riguarda l'interno turno degli ottavi di finale di Coppa Italia:

ATALANTA-GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00

Arbitro: PERRI

Assistenti: IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV: COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: CHIFFI

NAPOLI-CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00

Arbitro: SACCHI J.L.

Assistenti: BERCIGLI – MASTRODONATO

IV:  LA PENNA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

INTER-VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00 

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: PRETI – RICCI

IV:  BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA-PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: GARZELLI - PISTARELLI

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO-MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00

Arbitro: GUIDA

Assistenti: LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

