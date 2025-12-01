Juve, c'è Fourneau in Coppa Italia contro l'Udinese: c'è un precedente negativo

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta sul Cagliari che, per la Juve, è già tempo di tuffarsi verso una nuova sfida: quella di Coppa Italia contro l'Udinese. I bianconeri scenderanno in campo nella serata di martedì 2 dicembre alle ore 21 e lo faranno, ancora una volta, davanti ai propri tifosi all'Allianz Stadium. La voglia della squadra allenata da Spalletti è quella di continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo con gli ultimi due successi in fila e proseguire anche nel cammino in Coppa. L'AIA intanto ha ufficializzato le designazioni per l'incontro con l'arbitro Fourneau di Roma 1 a dirigere l'incontro, coadivuato dagli assistenti Scatragli e Palermo, Marcenaro come quarto uomo. Poi Giua al Var e Marini Avar.