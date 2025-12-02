Juventus-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

La Juventus torna in campo allo Stadium per contendere all'Udinese l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri si presentano all'appuntamento reduci da due rimonte in consecutive. La prima in Champions a Bodo, dove al 91' minuto David ha risolto una gara dal finale burrascoso. La seconda in campionato a Torino, dove al vantaggio del Cagliari i padroni di casa si sono rimessi al loro numero 10 che con due fucilate ha riportato i 3 punti in classifica e regalato a Spalletti la sua seconda vittoria da quando è stato chiamato alla Continassa per prendere le redini di una stagione che si era complicata già dal principio. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Runjaic, che in campionato a Parma ha ritrovato il sorriso dopo due sconfitte e che in Coppa si è fatta strada superando Carrarese (2-0) e Palermo (2-1). Dall'altra parte del tabellone, a incrociare il cammino di Juve o Udinese sarà una tra Atalanta e Genoa, attese in campo a Bergamo alle ore 15 di mercoledì 3 dicembre. L'agenda di Spalletti mette poi in programma il ritorno al Maradona in programma domenica 7, mentre i friulani riceveranno il Genoa lunedì 8.