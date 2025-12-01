Yildiz gioiello Juve, numeri favolosi: in Serie A domina e in Europa solo in tre meglio di Kenan!

TORINO - Alla fine, passa tutto da lui. Ché si apre e si chiude coi suoi guizzi, con le sue giocate, e col Cagliari persino con i suoi gol. Tra fare e non fare, per la Juventus, molto spesso ci passa una giornata buona o pessima di Kenan Yildiz. Per fortuna di Spalletti, il turco raramente si sveglia con la luna storta, e pure quando è andato in difficoltà - del resto, soprattutto in Italia, i difensori hanno imparato a conoscerlo - ha avuto quel bel vizio di provare a riscrivere la prestazione e la partita, di raddrizzare momenti e di non appiattirsi sotto il peso delle aspettative. Vent’anni, sì. E la convinzione di poterli cavalcare, mai la presunzione di potersi nascondere dietro: non ne ha bisogno, e nemmeno tanta voglia. In fondo, è il solco dei grandi campioni, ed è il paragone più facile e pure quello più giusto considerando tempi, ruoli, numeri.
Yildiz meglio di Del Piero
Il primo? Il dieci: ce l’ha sulle spalle e rimanda a trent’anni fa, quando un giovane Del Piero era piombato sulla scena per un colpo di mercato e contro le timide aspettative si era fatto largo tra le maglie pesantissime di una Juventus colma di campioni, ricca di personalità. Già qui potrebbe disegnarsi una differenza piuttosto netta rispetto a quanto vissuto - e quanto viva - Yildiz, che all’età di chi può permettersi di essere una luce a intermittenza (purché) deve essere un faro acceso nel buio tecnico bianconero. Ecco, una responsabilità mica da poco, ma Kenan la sta però cogliendo al volo, come dovesse insaccarla sul palo opposto. Alla sua seconda, vera stagione da titolare e la prima da elemento indiscutibile, il fantasista è diventato capocannoniere della squadra con 4 reti (Vlahovic ne ha 3), ma soprattutto ha raggiunto i 20 gol con la Juventus prima che lo facesse lo stesso e indimenticato capitano: a vent’anni e 209 giorni, 134 in meno rispetto a Del Piero. Rispetto al quale aveva fatto anche meglio per reti (12 a 11) nella prima annata da protagonista, cioè la scorsa. Insomma: ha onorato padre e madre, si è messo sul percorso giusto per diventare una stella, e in più si è fatto presto appiglio nelle serate - troppe - in cui il pallone non gira e allora il suo talento diventa l’unica soluzione percorribile.
Yildiz tra i grandi
Va così, soprattutto di questi tempi, quelli in cui può vantare almeno l’iscrizione all’elenco dei giovani più forti d’Europa. Meglio di lui, in fondo, per partecipazione alle marcatura (reti e assist insieme), nel 2025 hanno fatto solamente Yamal (37), il Golden Boy Doué (30) e il connazionale Arda Guler (22). Solamente in questa stagione e per lo stesso dato, Kenan è inoltre il secondo giocatore di tutto il campionato con 7 gol procurati. E poi? Poi c’è forse il dato più determinante, almeno per la Juve: i bianconeri sono infatti a quota 27 reti fatte, Yildiz è invece a quota 5 gol e 5 assist, incidendo per più di un terzo delle marcature finali, e senza poter contare quelli in cui una sua giocata ha aperto spazi oppure portato un compagno a fare la differenza. Eh, è una dipendenza bella e buona, da cui distaccarsi potrebbe fare piuttosto male. Ogni riferimento alla trattativa sul rinnovo è puramente voluto, perché imprescindibilità e vent’anni vanno di pari passo solo se si è davanti a un futuro assicurato.
