Mask allo Stadium, ma non è Dybala. Yildiz, nuova esultanza che scatena la nostalgia dei tifosi Juve

Il numero 10 bianconero ha festeggiato il gol con una maschera che ha ricordato la Joya
2 min
YildizDybalajuve
Mask allo Stadium, ma non è Dybala. Yildiz, nuova esultanza che scatena la nostalgia dei tifosi Juve© Image/Getty/Aldo Liverani
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Avete presente la canzone dei video su Tik Tok o Instagram di Eddie Brok? Con Dybala e Yildiz ha un sapore diverso e diventa "Lei è bellissima ed è te", senza il non. Un ritornello che entra nella testa e che nei prossimi giorni lo farà anche di più, visto che l'artista è stato inserito nei big di Sanremo. Molti magari non lo conoscono e i due diamanti di Juve e Roma possono aiutare i meno attenti a conoscerlo. Ma da cosa nasce questo legame tra l'argentino e il turco? Prima di tutto dalla maglia bianconera, poi dalla loro tecnica e infine dalla maschera. Quella che si è vista dopo lo show contro il Cagliari.

Yildiz come Dybala: la nuova Mask della Juve

Forse dopo il gol in pochi lo hanno visto, ma ora le foto pubblicate dalla Juve sono chiare: Yildiz ha esultato con una maschera dopo il gol contro il Cagliari e alla mente dei tifosi della Vecchia Signora è salito subito Dybala. Ma se la Joya esultava con una sorta di Mask da guerriero, ispirata al Gladiatore. Quella del gioiello turco invece è una mimica del suo nome, una K. La K di Kenan. Uno scatto che ha scatenato tutti i tifosi della Juve nei commenti tra gif di Paulo e tanti messaggi amarcord: "Troppi ricordi quella mask". Una grande emozione per i più grandi cuori bianconeri che si sono esaltati in passato con la stella argentina, ora alla Roma, e adesso stanno facendo lo stesso con il diamante turco. Un passaggio di consegne. E ora tutti sperano che di maschere ne continui a fare tante, senza fermarsi più. Tanti gol, tanti assist, molti punti ed emozioni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

