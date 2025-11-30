Mask allo Stadium, ma non è Dybala. Yildiz, nuova esultanza che scatena la nostalgia dei tifosi Juve

Avete presente la canzone dei video su Tik Tok o Instagram di Eddie Brok? Con Dybala e Yildiz ha un sapore diverso e diventa "Lei è bellissima ed è te", senza il non. Un ritornello che entra nella testa e che nei prossimi giorni lo farà anche di più, visto che l'artista è stato inserito nei big di Sanremo. Molti magari non lo conoscono e i due diamanti di Juve e Roma possono aiutare i meno attenti a conoscerlo. Ma da cosa nasce questo legame tra l'argentino e il turco? Prima di tutto dalla maglia bianconera, poi dalla loro tecnica e infine dalla maschera. Quella che si è vista dopo lo show contro il Cagliari.