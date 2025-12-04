Italiano felice: "Il rientro di Immobile è la notizia più bella, avremo una freccia in più"

"Sull’1-1 abbiamo cercato di allontanare lo spettro dei rigori, mettendo dentro tutti gli attaccanti a disposizione. Siamo stati ripagati". Queste le parole di Vincenzo italiano , intervenuto al termine del derby contro il Parma di Carlos Cuesta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un derby che ha visto i Felsinei rimontare il vantaggio dei Ducali firmato da Adrian Benedyczak (13') grazie alle reti di Jonathan Rowe (38') e Santiago Castro (89') che consentono così ai campioni in carica di procedere nella difesa del titolo. "Il secondo tempo nostro è stato molto positivo, la notizia più bella è il ritorno di Immobile - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Mentalmente e fisicamente avremo una freccia in più da qui in avanti". Ai quarti, i rossoblù affronteranno la vincente tra Lazio e Milan, attese alle ore 21 allo stadio Olimpico . L'agenda di Italiano prevede ora la trasferta di Roma contro i biancocelesti in programma il 7 dicembre. A seguire, il ritorno in Europa League previsto per giovedì 11 sul campo del Celta Vigo. Quanto ai Crociati, che avevano raggiunto gli ottavi di Coppa grazie ai successi su Pescara e Spezia, affronteranno Pisa e Lazio alle prossime giornate di Serie A dell'8 e 13 dicembre.

Italiano: "Immobile micidiale"

"I due attaccanti un'opzione futura? Prima che si facesse male Ciro, avendo anche Castro e Dallinga, abbiamo provato spesso questa opzione, dopo l’infortunio la abbiamo abbandonata. Ora priveremo a riproporla, quando hai due attaccanti così puoi creare problemi ai difensori avversari. Vedremo se all'inizio o a gara in corso, ma comunque andiamo sempre in pressione con due attaccanti o un attaccante e un centrocampista avanzato. Ciro è micidiale nell’attacco alla profondità, ora abbiamo questa opzione in più, lui in questo è un maestro. La Fiorentina? Mi dispiace, c’è gente stupenda in società. Tutto questo era inaspettato, ma c’è ancora margine per rimediare. La squadra è costruita per ben altre posizioni di classifica. Firenze è una pizza che ti spinge, quando deve starti vicina è straordinaria, ma pretende, quando le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. Vanoli e tutti gli altri componenti daranno quella sgasata che serve per rimediare, in società c’è gente squisita e fantastica, sono convinto rimedieranno perché la squadra ha tanta qualità".

Cuesta: "Ora trasformiamo la rabbia"

Anche il tecnico del Parma ha fatto il punto sulla prestazione dei suoi: "È stata una prestazione ottima per grandissima parte della partita e siamo orgogliosi dei ragazzi - ha detto in sala stampa - . Abbiamo avuto le occasioni più importanti, ma nel calcio la differenza la fanno i gol segnati. Siamo molto delusi perché ci tenevamo. Ora dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva per la sfida con il Pisa. Oristanio e Ondrejka? Molto importante ritrovarli perché ci danno più profondità alla rosa, specialmente in avanti. Ora avrò più rotazioni a disposizione. Estevez al centro della difesa? Può essere un'opzione valida, per questo lo abbiamo scelto in una partita così importante. Trabucchi? Sono cornetto della sua partita, così come di tutto il collettivo. Trabucchi è stato di ottimo livello, ha aiutato molto sulla fascia specialmente su Rowe che era un avversario tosto".