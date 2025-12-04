Rowe e Castro ribaltano il Parma: il Bologna torna ai quarti di Coppa Italia. Ecco chi sfiderà

Il Bologna torna ai quarti di Coppa Italia. I campioni in carica si aggiudicano in rimonta il derby contro il Parma trascinati dalle reti Jonathan Rowe (38') e Santiago Castro (89') a ribaltare il vantaggio di Adrian Benedyczak (13'): 2-1 al Dall'Ara. Un risultato che restituisce il sorriso alla formazione di Vincenzo Italiano , già reduce dal ko interno di campionato contro la Cremonese. Al prossimo turno - in programma tra il 4 e l'11 febbraio - i Felsinei affronteranno la vincente dell'incontro fra Lazio e Milan, attese alle ore 21 allo stadio Olimpico . L'agenda dei rossobù prevede ora la trasferta di Roma contro i biancocelesti in programma il 7 dicembre. A seguire, il ritorno in Europa League previsto per giovedì 11 sul campo del Celta Vigo. Quanto ai Ducali di Carlos Cuesta , che avevano raggiunto gli ottavi di Coppa grazie ai successi su Pescara e Spezia, affronteranno Pisa e Lazio le prossime giornate di Serie A dell'8 e 13 dicembre.

Bologna-Parma: il racconto della partita

Partenza aggressiva del Bologna, che rischia però al 5' con Benedyczak che approfitta di una dormita di Ferguson e chiama in causa Ravaglia, bravo a negare il vantaggio ai Ducali con un grande intervento. Il polacco sblocca allora le marcature superando al 13' il portiere rossoblù nell'uno contro uno lanciato da Lovik. Gli uomini di Cuesta tengono bene il campo, ma i padroni di casa riescono a pareggiare i conti grazie alla ribattuta vincente di Rowe che resiste alla marcature di Trabucchi e colpisce il palo prima di andare a segno al 38'. Nella ripresa, la formazione di Italiano indovina l'approccio alla gara e presidia la metà campo ospite a caccia del vantaggio. Il Parma torna però a spaventare il Bologna con la conclusione dal limite di Lovik al 77'. Poi, il colpo di testa di Castro a tenere il Bologna in corsa per la difesa del titolo e far esplodere il Dall'Ara: 2-1 al triplice fischio.

Coppa Italia: le teste di serie e regolamento

È il Bologna campione in carica a guidare il ranking delle teste di serie della Coppa Italia 2025/2026. Come da regolamento, la graduatoria tiene conto dei risultati conseguiti nei campionati precedenti l’edizione in corso dalle 44 squadre partecipanti. La formazione di Italiano si è accomodata al primo posto in quanto vincitrice della finale contro il Milan, con i rossoneri che sono dunque usciti dalle prime 8 nonostante l’8ª posizione raggiunta nella classifica finale della Serie A 2024/2025. Queste le teste di serie che si sono qualificate direttamente agli ottavi e che ai quarti si affronteranno sul campo della squadra meglio posizionata:

Bologna

Napoli

Inter

Atalanta

Juventus

Roma

Fiorentina

Lazio

Coppa Italia: il tabellone dei quarti

In attesa di conoscere l'esito degli altri ottavi in programma, il tabellone dei quarti vede Atalanta e Juventus prossime a sfidarsi a Bergamo, con i bianconeri di Luciano Spalletti usciti vincitori dalla gara interna contro l'Udinese (2-0) e la Dea di Raffaele Palladino che alla New Balance Arena ha sconfitto il Genoa (4-0). Così Inter e Napoli, che dopo avere superato Venezia (5-1) e Cagliari (1-1, 9-8 rig.) attendono di conoscere l'esito di Roma-Torino e Fiorentina-Como in programma rispettivamente il 13 e 27 gennaio.