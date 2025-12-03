Sarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa

Sarà l'Atalanta il prossimo avversario della Juventus in Coppa Italia. Alla New Balance Arena, gli uomini di Raffaele Palladino - già reduci dai successi su Eintracht Francoforte in Champions e Fiorentina in campionato - superano il Genoa di Daniele De Rossi, rimasto in 10 al 36' in seguito all'espulsione diretta di Seydou Fini, con il risultato finale di 4-0. Un risultato che porta le firme di Berat Djimsiti (19'), Marten de Roon (54'), Mario Pasalic (81') e Honest Ahanor (92') e che consente alla Dea di raggiungere ai quarti di finale in programma tra il 4 e l'11 febbraio 2026 i bianconeri di Luciano Spalletti, che martedì 2 allo Stadium hanno a loro volta sconfitto l'Udinese. Le due formazioni si ritroveranno a Bergamo dopo l'1-1 di campionato del 27 settembre con Igor Tudor e Ivan Juric sulle rispettive panchine: l'Atalanta giocherà in casa in quanto lo scorso campionato si è classificata al terzo posto davanti la Juve. L'agenda di Palladino prevede ora la trasferta di Verona valida per la 14ª giornata di Serie A (6/12) e a seguire il ritorno in Europa contro il Chelsea di Enzo Maresca a Bergamo (9/12). Il Grifone - che in Coppa si era fatta strada fino agli ottavi superando Vicenza ed Empoli - affronterà invece l'Udinese al Friuli (8/12). Fra gli altri quarti di giornata, anche Napoli-Cagliari (ore 18) e Inter-Venezia (ore 21).
Atalanta-Genoa: il racconto della partita
Osservato il minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, Perri fischia l'inizio del match. Il Genoa indovina l'approccio all'incontro guadagnando la prima occasione con il tiro di Ekhator pericolosamente deviato Kolasinac e bloccato a terra da Sportiello. L'Atalanta subentra però nel controllo del gioco e sblocca le marcature con Djimsiti che al 19' minuto raccoglie di testa il cross di Zalewski e batte Siegrist. Al 21', Maldini subentra a Sulemana, costretto a lasciare il campo causa problemi muscolari. Pochi minuti più tardi, l'ex Monza colpisce il palo su calcio piazzato. Scoccata la mezz'ora, l'attaccante classe 2001 divora la chance del raddoppio fallendo l'uno contro uno con Siegrist. Al 36', Perri espelle Fini per fallo da ultimo uomo su Bellanova. Nella ripresa, De Roon firma il 2-0 con un gran destro al volo dal limite dell'area. Forte del doppio vantaggio e della superiorità numerica, la Dea amministra il gioco senza difficoltà e cala il tris all'81' con Pasalic che arriva in scivolata sulla conclusione schiacciata di Scamacca. Allo scadere, Ahanor firma il poker su calcio d'angolo. Al triplice fischio, esulta la New Balance Arena.
Coppa Italia: le teste di serie e regolamento
È il Bologna campione in carica a guidare il ranking delle teste di serie della Coppa Italia 2025/2026. Come da regolamento, la graduatoria tiene conto dei risultati conseguiti nei campionati precedenti l’edizione in corso dalle 44 squadre partecipanti. Così, la formazione di Vincenzo Italiano si è accomodata al primo posto in quanto vincitrice della finale contro il Milan, con i rossoneri che sono così usciti dalle prime 8 nonostante l’8ª posizione raggiunta nella classifica finale della Serie A 2024/2025. Queste le teste di serie che si sono qualificate direttamente agli ottavi e che ai quarti si affronteranno sul campo della squadra meglio classificata:
- Bologna
- Napoli
- Inter
- Atalanta
- Juventus
- Roma
- Fiorentina
- Lazio
Palladino: i precedenti con la Juve
Il successo contro il Genoa consente così a Palladino di ritrovare la sua Juve, squadra in cui da calciatore ha militato dal 2002 al 2004 e dal 2006 al 2008 e che da allenatore ha invece affrontato 7 volte, di cui una in Coppa Italia sulla panchina del Monza. Il bilancio dei precedenti riporta 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio per l’ex attaccante. L’ultima sfida lo ha visto imporsi per 3-0 alla guida della Fiorentina nell’incontro valido per la 29ª giornata di campionato disputato il 16 marzo 2025. Un risultato che in quell’occasione segnò le sorti di Thiago Motta, già reduce dal 4-0 casalingo con l’Atalanta ed esonerato il 23 marzo seguente. Questi tutti i precedenti:
- 16/03/2025, Serie A, Fiorentina-Juventus 3-0
- 29/12/2024, Serie A, Juventus-Fiorentina 2-2
- 25/05/2024, Serie A, Juventus-Monza 2-0
- 01/12/2023, Serie A, Monza-Juventus 1-2
- 29/01/2023, Serie A, Juventus-Monza 0-2
- 19/01/2023, Coppa Italia, Juventus-Monza 2-1
- 18/09/2022, Serie A, Monza-Juventus 1-0
