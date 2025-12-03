Sarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa

Sarà l'Atalanta il prossimo avversario della Juventus in Coppa Italia. Alla New Balance Arena, gli uomini di Raffaele Palladino - già reduci dai successi su Eintracht Francoforte in Champions e Fiorentina in campionato - superano il Genoa di Daniele De Rossi, rimasto in 10 al 36' in seguito all'espulsione diretta di Seydou Fini, con il risultato finale di 4-0. Un risultato che porta le firme di Berat Djimsiti (19'), Marten de Roon (54'), Mario Pasalic (81') e Honest Ahanor (92') e che consente alla Dea di raggiungere ai quarti di finale in programma tra il 4 e l'11 febbraio 2026 i bianconeri di Luciano Spalletti, che martedì 2 allo Stadium hanno a loro volta sconfitto l'Udinese. Le due formazioni si ritroveranno a Bergamo dopo l'1-1 di campionato del 27 settembre con Igor Tudor e Ivan Juric sulle rispettive panchine: l'Atalanta giocherà in casa in quanto lo scorso campionato si è classificata al terzo posto davanti la Juve. L'agenda di Palladino prevede ora la trasferta di Verona valida per la 14ª giornata di Serie A (6/12) e a seguire il ritorno in Europa contro il Chelsea di Enzo Maresca a Bergamo (9/12). Il Grifone - che in Coppa si era fatta strada fino agli ottavi superando Vicenza ed Empoli - affronterà invece l'Udinese al Friuli (8/12). Fra gli altri quarti di giornata, anche Napoli-Cagliari (ore 18) e Inter-Venezia (ore 21).