Coppa Italia 2025-26, tabellone completo: date e possibili avversarie Juve

Con la salvezza a tavolino della Sampdoria nel playout contro la Salernitana , terminato con la sospensione definitiva del match per responsabilità dei tifosi campani , si è conclusa ufficialmente la stagione 2024/25 del calcio professionistico italiano. Un verdetto che consente di delineare in modo definitivo anche il tabellone della prossima Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 , dove, come da regolamento, non ci sarà alcun sorteggio: le teste di serie e gli incroci vengono determinati esclusivamente dai piazzamenti sportivi di Serie A, B e C.

Coppa Italia, le date ufficiali

La Lega Serie A ha già diramato il calendario ufficiale della competizione. Il turno preliminare andrà in scena domenica 10 agosto 2025, con l'ingresso in campo delle squadre posizionate più in basso nel tabellone. I trentaduesimi di finale si disputeranno il 17 agosto, data in cui inizieranno a competere anche alcune formazioni di Serie B e alcune della Serie A.

I sedicesimi sono programmati per mercoledì 24 settembre, mentre gli ottavi di finale si giocheranno in due giornate: 3 e 17 dicembre 2025. A seguire, i quarti si disputeranno il 4 e 11 febbraio 2026, con le semifinali in programma il 4 marzo (andata) e il 22 aprile (ritorno). La finalissima è prevista per mercoledì 13 maggio 2026, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma.