Pagelle Inter-Torino: Bonny e Diouf trascinano i nerazzurri, buona la prima per Kamate. Male Tameze

Le pagelle dell'Inter

Martinez 6 Primo tempo da spettatore. Sul gol di Kulenovic esce male, ma a sua difesa, è ingannato dalla deviazione di Carlos Augusto che cambia la traiettoria del cross di Pedersen.

De Vrij 6 Serata da braccetto, è attento e ogni tanto si affaccia davanti.

Acerbi 6.5 Controlla Kulenovic (sul gol è tagliato fuori dalla suddetta deviazione) e poi Zapata. Bravo in alcune chiusure quando il Toro riparte.

Carlos Augusto 6 Ha grande libertà, scheggia la traversa con un esterno sinistro potente a metà primo tempo; sul 2-1 del Toro non chiude su Pedersen.

Kamate 6.5 Esordio assoluto per il 21enne francoivoriano (4 gol e 2 assist in Under 23). Parte timido, poi prende coraggio e il cross del gol - bello - arriva col destro, il piede meno nobile. Difesa in apnea, ammonito, viene tolto nel finale. Luis Henrique (35’ st) ng.

Frattesi 5.5 A Cremona non aveva inciso, ieri ha faticato a carburare, anche se la palla con cui ha lanciato Thuram sul 2-0 girava perfettamente. C’è da dire che il baricentro più alto dell’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi, gli toglie metri per inserirsi.

Mkhitaryan 6 Nell’inedita posizione di regista, fa il suo dovere con maestria ed esperienza. Sucic (12’ st) 5.5 Mezz’ora di prova davanti alla difesa, rivedibile.

Diouf 7 Prima da titolare nel suo ruolo di mezzala - seppur a sinistra, mentre predilige partire da destra -, è concentrato soprattutto a non sbagliare la fase difensiva. Dopo l’intervallo toglie il freno a meno e arriva puntuale sull’invito di Thuram: terzo gol in 345 minuti, niente male.

Cocchi 6 Esordio da titolare dopo due gettoni da subentrante. Mostra un piede mancino educatissimo, ma nella ripresa subisce Pedersen. Bisseck (30’ st) 6 Entra per alzare il muro.

Bonny 6.5 Contro i granata aveva segnato il primo gol in maglia Inter ad agosto, ieri si è ripetuto di testa al termine di un primo tempo però non positivo. Esposito (12’ st) 5.5 Entra e Baroni gli piazza subito contro Maripan: sono scintille.

Thuram 6 Il Torino è la sua vittima preferita, 6 gol nelle precedenti 4 sfide. Schierato da punta centrale, con Bonny a svariare, nella prima frazione non emerge. A inizio ripresa sprinta e serve l’assist del 2-0. Lautaro (12’ st) 6 Subito aggressivo, un tiro fuori misura.

All. Chivu 6.5 Risparmia i big, l'obiettivo scudetto è chiaro. Però arrivano risposte interessanti.

I voti del Torino

Paleari 5 Esce a vuoto sul primo gol.

Tameze 5 Getta via una buona prova perdendo Bonny sul primo gol.

Marianucci 5.5 Confermato dopo il debutto col Lecce, ma da braccetto passa al centro e da “stopper” vecchia maniera cerca di arginare Thuram, che al 3' del secondo tempo gli scappa via. Maripan (16’ st) 6 Entra per “gestire” i muscoli di Pio Esposito; duello ruvido.

Coco 6 Dei tre difensori è quello che appoggia quando può l’azione offensiva. Sui gol non ha particolari colpe, ma si trova nella terra di nessuno.

Pedersen 6 Quando può sprinta e arriva sul fondo; suoi il cross del gol di Kulenovic e altre belle iniziative. Sul 2-0 di Diouf arriva però tardi a chiudere in diagonale. Esce nel suo momento migliore. Lazaro (16’ st) 5.5 Meno ficcante del compagno.

Vlasic 6.5 Visto che sarà squalificato in campionato, fa gli straordinari. Le azioni più pericolose del Toro, passano da lui.

Prati 6 Come Vlasic non ci sarà a Firenze e quindi Baroni gli dà l’oppurtunità di accelerare l’inserimento con la prima da titolare: discreta regia, con qualche sortita offensiva.

Anjorin 5 In ritardo, poco incisivo: gli infortuni lo hanno rallentato, è lontano parente del centrocampista box-to-box che aveva ben impressionato a Empoli. Ilkhan (16’ st) 6 Più presente dell'inglese.

Obrador 5.5 Tanta corsa, qualche cross, ma anche la difesa morbida su Kamate in occasione del gol di Bonny. Nkounkou (41' st) ng.

Kulenovic 6.5 Anche per lui è la prima dall’inizio. Con Acerbi non è semplice sui palloni alti, però quando ha la chance da vero “9” al 45’ del primo tempo su cross di Vlasic, la fallisce; si rifà nella ripresa, sempre di testa, per il primo gol da granata.

Nije 5.5 Partita in salita. Svaria tanto, ma la vede poco (dodici palloni giocati nel primo tempo, sei persi). Un gol sbagliato, esce per infortunio. Zapata (28’ st) 5.5 Quando entra, va lui su Acerbi e viene subito spento.

All. Baroni 5.5 Contro un'Inter inedita si poteva e doveva fare di più, reazione tardiva.

Arbitro

Marchetti 6 Tanti fischi, alcuni a volte irritanti, ma non fa danni.