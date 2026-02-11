Tuttosport.com
Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

I rossoblù di Vincenzo Italiano e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per la semifinale contro l'Atalanta
5 min

BOLOGNA - A completare il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia sarà la sfida in programma alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Lazio. La vincente se la vedrà in semifinale contro l’Atalanta, vittoriosa con un netto 3-0 sulla Juve alla New Balance Arena. Di fronte due formazioni in difficoltà che vanno a caccia di riscatto nel trofeo nazionale: i rossoblù sono chiamati a difendere il titolo conquistato il 14 maggio 2025 contro il Milan grazie alla rete di Dan Ndoye che ha riportato la Coppa Italia sotto le Due Torri a distanza di 51 anni dall’ultima volta, mentre i biancocelesti sognano un trofeo che possa raddrizzare una stagione nata sotto una cattiva stella. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce da quattro ko di fila in campionato (1-2 contro la Fiorentina, 0-3 contro il Milan e 0-1 contro il Parma in casa e 3-2 in rimonta a Marassi contro il Genoa), e ha vinto una sola volta nelle ultime 12 gare (3-2 contro il Verona al Bentegodi). Agli ottavi Orsolini e compagni hanno invece eliminato il Parma nel derby emiliano ribaltando il momentaneo vantaggio ospite siglato da Benedyczak con le reti di Rowe e Castro. La Lazio, invece, nello scorso turno ha estromesso dalla competizione il Milan, sconfitto all’Olimpico grazie al colpo di testa del capitano Mattia Zaccagni. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juve: un risultato beffardo visto che i capitolini erano andati avanti di due reti grazie ai sigilli di Pedro e Isaksen tra la fine della prima frazione di gioco e l’inizio della ripresa, ma sono stati ripresi dai colpi di testa di McKennie e Kalulu (in pieno recupero).

SEGUI BOLOGNA-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Lazio: diretta tv e streaming

Bologna-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Joao Mario, Moro, Sohm, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Orsolini. 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Patric, Tavares, Belahyane, Rovella, Przyborek, Pedro, Dia, Ratkov, Cancellieri.

ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: M. Rossi-Ceccon. IV UFFICIALE: Piccinini. VAR: Paterna. ASS. VAR: Paganesi. 

Bologna-Lazio: scopri tutte le quote

 

 

 

