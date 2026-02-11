Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

BOLOGNA - A completare il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia sarà la sfida in programma alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Lazio. La vincente se la vedrà in semifinale contro l’Atalanta, vittoriosa con un netto 3-0 sulla Juve alla New Balance Arena. Di fronte due formazioni in difficoltà che vanno a caccia di riscatto nel trofeo nazionale: i rossoblù sono chiamati a difendere il titolo conquistato il 14 maggio 2025 contro il Milan grazie alla rete di Dan Ndoye che ha riportato la Coppa Italia sotto le Due Torri a distanza di 51 anni dall’ultima volta, mentre i biancocelesti sognano un trofeo che possa raddrizzare una stagione nata sotto una cattiva stella. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce da quattro ko di fila in campionato (1-2 contro la Fiorentina, 0-3 contro il Milan e 0-1 contro il Parma in casa e 3-2 in rimonta a Marassi contro il Genoa), e ha vinto una sola volta nelle ultime 12 gare (3-2 contro il Verona al Bentegodi). Agli ottavi Orsolini e compagni hanno invece eliminato il Parma nel derby emiliano ribaltando il momentaneo vantaggio ospite siglato da Benedyczak con le reti di Rowe e Castro. La Lazio, invece, nello scorso turno ha estromesso dalla competizione il Milan, sconfitto all’Olimpico grazie al colpo di testa del capitano Mattia Zaccagni. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juve: un risultato beffardo visto che i capitolini erano andati avanti di due reti grazie ai sigilli di Pedro e Isaksen tra la fine della prima frazione di gioco e l’inizio della ripresa, ma sono stati ripresi dai colpi di testa di McKennie e Kalulu (in pieno recupero).