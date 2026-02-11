Provedel para e Orsolini sbaglia: il Bologna si sfalda ai rigori, Lazio in semifinale di Coppa Italia

Prosegue la crisi nera del Bologna al Dall'Ara. Il match di Coppa Italia tra i rossoblù e la Lazio di Maurizio Sarri termina a favore del club biancoceleste, che ha conquistato la qualificazione in semifinale contro l'Atalanta. Non sono bastati i novanta minuti per ricevere un esito dal match del Dall'Ara tra Bologna e Lazio. A sbloccare la gara sono stati i padroni di casa grazie al gol di Castro al 30', che ha permesso ai rossoblù di andare a riposo in vantaggio. Negli ultimi istanti del primo tempo Pedro rimedia un infortunio che lo costringe a chiedere il campo, al suo posto Noslin, autore poi del gol del pari a 48' del primo tempo. La gara resta ferma sul punteggio di 1-1 per il resto dei novanta minuti, con le due compagini costrette a fronteggiarsi ai calci di rigore. Per il Bologna fatali sono risultati fatali gli errori dal dischetto di Ferguson - ipnotizzato da Provedel - e Orsolini, il cui tiro ha fatto la barba al palo. In semifinale di Coppa Italia ci vola la Lazio di Sarri, dove affronterà l'Atalanta di Palladino, reduce dalla vittoria ai quarti contro la Juventus.