Provedel para e Orsolini sbaglia: il Bologna si sfalda ai rigori, Lazio in semifinale di Coppa Italia

Prosegue la crisi nera del Bologna al Dall'Ara. Il match di Coppa Italia tra i rossoblù e la Lazio di Maurizio Sarri termina a favore del club biancoceleste, che ha conquistato la qualificazione in semifinale contro l'Atalanta. Non sono bastati i novanta minuti per ricevere un esito dal match del Dall'Ara tra Bologna e Lazio. A sbloccare la gara sono stati i padroni di casa grazie al gol di Castro al 30', che ha permesso ai rossoblù di andare a riposo in vantaggio. Negli ultimi istanti del primo tempo Pedro rimedia un infortunio che lo costringe a chiedere il campo, al suo posto Noslin, autore poi del gol del pari a 48' del primo tempo. La gara resta ferma sul punteggio di 1-1 per il resto dei novanta minuti, con le due compagini costrette a fronteggiarsi ai calci di rigore. Per il Bologna fatali sono risultati fatali gli errori dal dischetto di Ferguson - ipnotizzato da Provedel - e Orsolini, il cui tiro ha fatto la barba al palo. In semifinale di Coppa Italia ci vola la Lazio di Sarri, dove affronterà l'Atalanta di Palladino, reduce dalla vittoria ai quarti contro la Juventus.
Bologna ko ai rigori: la Lazio vola
Come per il Como ieri sera a Napoli, anche alla Lazio servono i calci di rigore per superare il Bologna all'Dall'Ara e strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia. Nonostante i fischi assordanti del Dall'Ara: Tavares, Dia, Marusic e Taylor battono Skorupski. Per il Bologna a segno il solo Dallinga che non basta per continuare il cammino, i campioni in carica della Coppa Italia salutano dunque la competizione ad un passo dalla semifinale. Prosegue il periodo negativo per i rossoblù, che hanno sprecato una delle due occasioni - l'unica è ormai quella che riguarda l'eventuale vittoria dell'Europa League - per restare aggrappati al treno Europa.