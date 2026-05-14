Pagelle Lazio-Inter: Dimarco sinistro geniale, Dumfries è travolgente. Marusic-Tavares, che errori!

Le pagelle della Lazio

Motta 5.5 Nulla può sui gol, ma sul secondo il suo disperato intervento accomoda la palla a Lautaro e a inizio ripresa dà una pallaccia a Tavares.

Marusic 4 Ci sono autogol sfortunati e altri orribili: ecco, il suo è della seconda categoria. Lazzari (27' st) 6 Mette Dia davanti a Martinez.

Gila 6 Governa la sua zona di competenza e imposta con ordine da dietro.

Romagnoli 6 Sabato aveva macchiato la sua prova con l’espulsione, stavolta non commette errori.

Tavares 4 Non segna nella propria porta come Marusic, ma ciò che combina sul raddoppio interista facendosi scippare palla da Dumfries è molto simile a un autogol. Nella ripresa per poco non ne combina un’altra: recidivo.

Basic 5.5 Sovrastato dal centrocampo interista. Pedro (33' st) 5 Graziato da Guida.

Patric 5 Se l’Inter nel primo tempo ha il dominio del palleggio è anche per demerito suo. Rovella (1' st) 6 Dà geometrie.

Taylor 5 Il dinamismo di Barella lo soffoca.

Isaksen 5 Il primo lampo della Lazio arriva a fine primo tempo da una sua iniziativa, problema è che è l’unica. Cancellieri (21' st) 5.5 Non incide.

Noslin 5 Per quasi un’ora è un ectoplasma, poi appare e sfiora il gol con velenosissimo destro. Poi ritorna un fantasma: coerente.

Zaccagni 5.5 Viene “massaggiato” per bene dagli interisti che sono programmati per spegnere - anche con le cattive - le sue qualità sul nascere. Dia (27' st) 5.5 Sfiora il 2-1.

All. Sarri (squalificato, in panchina Ianni) 5 Esterni da incubo: non è un nuovo programma tv ma spiega bene il senso di una finale che per la Lazio non è mai nata.