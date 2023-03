Ibra, che beffa: il poliziotto Casciaro gli ruba il record di anzianità

La serata di Ibrahimovic con la Svezia è stata colma di emozioni discordanti. L'attaccante ha ritrovato la Nazionale dopo un anno e contro il Belgio ha avuto nuovamente l'onore di difenderne i colori. Il risultato certamente è da dimenticare, così come gli ultimi minuti dal suo ingresso in campo. Ma non per la prestazione, per un record prima raggiunto e poi perso. Il ct Andersson lo ha inserito al 73' al posto di Isak. L'attaccante è diventato così il più anziano (41 anni 4 mesi e 21 giorni) a disputare una partita di qualificazione di un Europeo, superando il primato di Dino Zoff. Gioia però che è durata soltanto pochi minuti. Per "colpa" di chi? Di Gibilterra. Precisamente di Lee Casciaro, solo quattro giorni più grande di Zlatan. Il ct Ribas lo ha schierato a cinque minuti dallo scadere del match con la Grecia (qui tutti i risultati), regalandogli così questo record. Sicuramente il rossonero non sarà felice.