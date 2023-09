La Macedonia batte Malta, Lukaku e Arnautovic bis, Germania risorta

Restano a braccetto in vetta al gruppo F e volano verso Euro 2024, Belgio e Austria che vincono rispettivamente contro Estonia e Svezia. Primato a quota 13 per le due nazionali che si preparano per ufficializzare la loro partecipazione alla prossima rassegna in Germania. Germania che dopo l'esonero di Flick risorge nel test di lusso contro la Francia tornando a vincere per 2-1.