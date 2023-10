Spagna, De la Fuente: "Brahim vuole giocare con noi. Morata? È un esempio"

In Spagna, e soprattutto nel ritiro della nazionale in preparazione delle qualificazioni a Euro2024, tiene banco il caso di Brahim Diaz. Il calciatore del Real Madrid, tornato in estate ai blancos dopo l'esperienza con il Milan, sembrerebbe abbia deciso di rappresentare il Marocco e non la Spagna. Una notizia arrivata nelle ultime ore che però non pare essere giunta alle orecchie del ct della roja Luis de la Fuente. "Brahim è un giocatore arruolabile da noi nella maniera più assoluta - ha commentato il tecnico nella conferenza stampa prima della gara contro la Scozia -. É un buon giocatore e ha tutte le porte aperte, a me nessuno ha detto niente di questo caso. Per quanto ne so io Brahim vuole giocare con noi".