Yildiz, esordio e vittoria con la Turchia. Morata gol, Szczesny-Milik ok

Prosegue la corsa verso i prossimi Europei del 2024. In attesa della sfida tra Italia e Malta in programma sabato alle 20:45, nel pomeriggio e nella serata di oggi sono andate in scena alcune sfide importanti. La Spagna di Luis de la Fuente trova più di una difficoltà contro la Scozia capolista nel girone ma alla fine riesce a vincere con il risultato di 2-0 grazie alla rete decisiva dell'ex Juventus Morata seguita dal gol di Sancet sul finale. Gli juventini Szczesny e Milik si impongono sulle Isole Faer Oer per 2-0 con i gol realizzati da Szymanski e Buksa.