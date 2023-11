Diretta Italia-Macedonia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 20.45 , allo stadio Olimpico di Roma , l' Italia ospita la Macedonia nelle Qualificazioni a Euro 2024 . Vietato sbagliare per gli azzurri, attualmente terzi nel Gruppo C a meno tre dall'Ucraina, avversaria nell'ultimo e decisivo turno - l'Inghilterra, prima, è già qualificata -. Vincendo - o comunque ottenendo lo stesso risultato dell'Ucraina - la formazione di Luciano Spalletti si giocherebbe tutto negli ultimi 90 minuti. Ecco perché, dunque, la gara contro i macedoni è di una importanza capitale. Macedonia che fa venire brutti ricordi nella mente: furono infatti loro, grazie a una rete di Trajkovski al Renzo Barbera, a eliminare la Nazionale nella corsa alle qualificazioni a Qatar 2022. Nella conferenza stampa della vigilia il Ct ha messo in guardia i suoi: "La Macedonia è squadra di tutto rispetto. Non bisogna essere rigidi, ma elastici, nel calcio. Lo facciamo spesso. Elmas sa fare tutte e due le cose, può trovare verticalizzazioni nel gioco stretto. Ma dobbiamo avere sempre equilibrio".

Italia-Macedonia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.