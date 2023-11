Pagelle Italia: Jorginho in affanno, Barella in cattedra, Chiesa fa la differenza

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Missione compiuta: l'Italia è a Euro 2024. Agli azzurri di Luciano Spalletti basta lo 0-0 della BayArena di Leverkusen contro l'Ucraina per conquistare il pass per la manifestazione continentale in programma in Germania la prossima estate. La Nazionale si presenta al torneo da campione in carica e dovrà cercare di difendere il titolo vinto l'11 luglio 2021 a Wembley ai calci di rigore contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Finale col brivido per il contatta in area azzurra tra Cristante e Mudryk non sanzionato dall'arbitro Gil Manzano, nemmeno chiamato a rivedere l'episodio al monitor tra le proteste dei gialloblù. Alla fine Spalletti e i suoi ragazzi esultano: a Euro 2024 ci sarà anche l'Italia.