Cristante-Mudryk, Ucraina-Italia finisce col brivido Var: rigore o no?

L' Italia strappa il pass per Euro 2024 grazie al pareggio senza reti arrivato contro l' Ucraina a Leverkusen . La squadra di Spalletti non dovrà dunque giocare i playoff, che toccheranno invece alla formazione di Rebrov . Gli Azzurri si sono resi protagonisti di una prestazione solida anche se i rischi non sono mancati soprattutto nella fase finale del match.

Ucraina-Italia, l'episodio nel recupero

Nello specifico, un episodio nei minuti di recupero ha causato diverse polemiche da parte dei giocatori e della panchina dell'Ucraina facendo gelare di paura tutti i tifosi Azzurri. Dalla destra arriva una palla pericolosa in area e Cristante (subentrato al posto di Jorginho) entra su Mudryk per anticiparlo. Un contatto minimo sembra esserci stato, anche se l'ucraino ha accentuato la caduta. In ogni caso, dopo un controllo al Var (senza On Field Review) l'arbitro Gil Manzano ha deciso di confermare la sua valutazione dal campo con il match che si è poi concluso con il risultato finale di 0-0.

Cristante-Mudryk, il parere dalla Spagna

L'episodio è stato commentato dal quotidiano Marca. Il giornale spagnolo ha titolato: "L'Italia si qualifica con polemica" per poi scrivere tramite il proprio account su Twitter che "l'arbitro spagnolo Gil Manzano non ha segnalato un possibile calcio di rigore che avrebbe ipotecato la qualificazione dell'Ucraina agli Europei e il ripescaggio per gli italiani".