"Il girone da incubo con l'Italia": Inghilterra, paura azzurra al sorteggio

Il quotidiano britannico The Sun ha simulato il sorteggio dei gironi della fase finale di Euro 2024 che si terrà il prossimo 2 dicembre ad Amburgo. A rapprensentare il Regno Unito in Germania nei prossimi Europei ci saranno già Inghilterra e Scozia: c'è grande attesa invece per il Galles che sarà impegnato negli spareggi per poter poi accedere alla fase finale. Nella simulazione del sorteggio effettuato da SunSport, l'Inghilterra figura nel Gruppo 4 insieme a Turchia, Scozia e Italia. Non proprio un sorteggio fortunato per i Three Lions che, oltre ad avere un derby da giocare, se la dovrebbero vedere contro la nazionale azzurra allenata da Spalletti, vero e proprio spauracchio dopo la finale dell'ultimo Europeo perso a Wembley.