Polonia, goleada all'Estonia, blitz per Islanda e Ucraina. Cinquina Portogallo

Show del Portogallo in amichevole contro la Svezia : i padroni di casa hanno calato la manita agli avversari, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Rafa Leao , Matheus Nunes e Bruno Fernandes . Nella ripresa, arriva il poker di Bruma prima che la Svezia con Gyokeres accorciasse le distanze. Gara chiusa dalla manita firmata da Ramos prima del secondo gol svedese messo a segno da Nilsson. I lusitani sono già qualificati ai prossimi Europei che si disputeranno quest'estate, sorteggiati nel gruppo F insieme a Repubblica Ceca e Turchia , in attesa della quarta squadra che uscirà dai playoff che si stanno giocando in questi giorni.

Manita di Polonia e Grecia, Israele out

Nelle semifinali dei playoff giocate questa sera la Polonia di Szczesny passeggia sull'Estonia imponendosi per 5-1: in gol anche Zielinski. I polacchi in finale incontreranno il Galles che ha calato il poker alla Finlandia. Impresa dell'Ucraina che nei minuti finali ribalta la Bosnia grazie alle reti di Yaremchuk e Dovbyk: ora la nazionale di Rebrov se la vedrà con l'Islanda che ha dato il benservito a Israele nel match terminato per 4-1, decisa dalla tripletta del genoano Gudmundsson. Anche la Grecia passa il turno dopo il 5-0 imposto al Kazakistan: in finale incontrerà la Georgia che nel pomeriggio ha superato il Lussemburgo grazie alla doppietta di Zivzivadze. Le finali, che decreteranno le ultime tre partecipanti a Euro 2024, saranno quindi: Polonia-Galles, Ucraina-Islanda e Grecia-Georgia.