Leao: "Il mio futuro è al Milan. La 10? L'ho scelta per Del Piero"

Su Del Piero, Maldini e Ibrahimovic

"Ho scelto la numero 10 per Del Piero e per tanti altri campioni che l'hanno indossata e sono miei idoli. Maldini? Mi ha detto che non dovevo pensare solo ai dribbling ma anche ad essere efficace. Una persona importante per me, dentro e fuori dal campo, anche per la mia crescita. Zlatan Ibrahimovic? Sapevo cosa potesse fare dal punto di vista tecnico. Ma dal punto di vista mentale è sempre stato vicino a me. Sono ancora giovane, non sono perfetto, ho tanto da imparare, figure del genere sono importanti per i giovani che vogliono vincere", aggiunge Leao.