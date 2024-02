Koopmeiners risponde a Leao: Milan-Atalanta 1-1, Pioli a -4 dalla Juventus

Il Milan a San Siro interrompe la striscia di vittorie dell' Atalanta . I rossoneri di Pioli hanno pareggiato contro la squadra di Gasperini con il risultato finale di 1-1. All'eurogol realizzato da Rafael Leao , tornato alla rete che in Serie A gli mancava dal 23 settembre 2023 , nel primo tempo ha risposto il calcio di rigore realizzato da Koopmeiners ( concesso da Orsato dopo l'on field review al Var facendo infuriare Pioli ). Il Milan si ritrova così a -4 dalla Juventus che oggi si è imposta all' Allianz Stadium sul Frosinone . Dall'altro lato scivola momentaneamente al quinto posto a -2 dal sorprendente Bologna di Thiago Motta , che però ha giocato una partita in più.

Milan-Atalanta, la partita

Il match si mette subito in discesa per i rossoneri. A sbloccare la sfida per i padroni di casa è Rafael Leao dopo appena 3': il portoghese realizza una rete straordinaria partendo dalla sinistra e concludendo con un tiro preciso e potente appena sotto l'incrocio dei pali. La partita è equilibrata ma l'episodio che cambia il risultato arriva al 42': Giroud colpisce Holm in area di rigore e l'arbitro concede un calcio di rigore che Koopmeiners non sbaglia calciando centrale. Nella seconda frazione di gara il Milan spinge con maggiore intensità e sfiora il gol con Calabria che però trova la grande opposizione di Carnesecchi, che conferma il suo grande stato di forma. I rossoneri ci credono con più determinazione e sfiorano il gol del nuovo vantaggio anche con Loftus-Cheek e ancora con Leao, autore di una prestazione super. Il match si chiude sul risultato di 1-1 dopo una super parata di Maignan all'ultimo respiro.

MILAN-ATALANTA: TABELLINO E STATISTICHE