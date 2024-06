Donovan in tv con un assurdo taglio di capelli è già virale. Lui sbotta: "Dov'eri..."

Landon Donovan, volato nei giorni scorsi in Germania per Fox Sports, ha riacquistato popolarità mondiale grazie ad una singolare e curiosa capigliatura mostrata in onda prima di una partita di Euro 2024. In molti si sono domandati come mai l'ex calciatore si fosse presentato in diretta tv con quel taglio. Un mistero che è stato ben presto risolto dallo stesso protagonista che in una chat con un ex compagno di squadra ha svelato il motivo. L'ex di Bayer Leverkusen e Everton, con all'attivo tre Mondiali, è considerato uno dei calciatori americani più forti. Ora è un apprezzato commentatore sportivo.