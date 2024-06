Diretta Danimarca-Inghilterra ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Alle ore 18, alla Frankfurt Arena di Francoforte, l'Inghilterra affronta la Danimarca nel secondo turno del Gruppo C a Euro 2024. Alla nazionale di Southgate è bastato un colpo di testa di Jude Bellingham per battere all'esordio la Serbia di Dusan Vlahovic, impegnata alle 15 contro la Slovenia. I Tre Leoni, sconfitti in finale ai rigori dall'Italia a Wembley (11 luglio 2021), inseguono un successo nelle grandi manifestazioni che manca dal 1966, quando vinsero il Mondiale in casa. In Germania partono come una delle favorite ma sarà il campo a emettere il proprio verdetto. La selezione di Hjulmand, invece, cerca il riscatto dopo il pareggio per 1-1 al debutto contro la Slovenia. L'illusorio vantaggio firmato Eriksen nel primo tempo non è bastato per portare a casa il bottino pieno. Ventidue i precedenti tra le due formazioni: quattro vittorie danesi, cinque pareggi e 13 affermazioni inglesi, l'ultima delle quali arrivata ai supplementari proprio in semifinale a Euro 2020, quando un autogol di Kjaer e una rete di Kane ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite firmato da Damsgaard con un bellissimo calcio di punizione. Inghilterra e Danimarca scenderanno poi in campo per l'ultima del girone martedì 25 giugno alle 21, in contemporanea, con i primi che se la vedranno contro la Slovenia a Colonia e i secondi che affronteranno la Serbia a Monaco di Baviera.