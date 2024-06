Diretta Repubblica Ceca-Turchia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui Repubblica Ceca-Turchia LIVE sul nostro sito

Dove vedere Repubblica Ceca-Turchia: diretta tv e streaming

La sfida è in programma alle ore 21 ad Amburgo e sarà visibile in diretta tv su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Repubblica Ceca-Turchia, probabili formazioni

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hramac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek, Lingr. CT: Hasek. A disposizione: Jaros, Kovar, Vitik, Vlcek, Zima, Cerv, Sevchik, Slc, M.Jurasek, Chory, Chytil, Kuchta, D.Jurasek, Cerny.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kahveci, Guler, Yildiz; Yilmaz. CT: Montella. A disposizione: Cakir, Kaplan, Ozacn, Yokuslu, Yazici, Kilicsoy, Tosun, Yildirim, Celik, Akaydin, Akgun, Kocku, Akturkoglu.

ARBITRO: Kovacs. ASSISTENTI: Marinescu-Artene. QUARTO UOMO: Eskas. VAR: Kwiatkowski. AVAR: Frankowski-Van Boekel.

