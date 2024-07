Ronaldo-Mbappé, passato e futuro Real: è un confronto tra stelle

Il 15 luglio 2018, Kylian Mbappé diveniva il quarto giocatore più giovane a laurearsi campione del mondo. Nella finale di Mosca contro la Croazia, il numero 10 della nazionale francese consacrava quel momento con la rete che valeva il poker ai danni della formazione di Dalic . Da allora, avrebbe vinto altri 13 titoli fra club e nazionale. Eppure, a scendere in campo questa sera contro il Portogallo nella sfida valida per i quarti i finale del campionato Europeo, non è solo un giovane campione pronto a fare il suo ingresso trionfale nell’olimpo del Real Madrid, ma anche un giovane uomo che avrà ancora una volta l’occasione di sfidare il suo idolo di sempre: Cristiano Ronaldo .

Ronaldo vs Mbappé: i precedenti

Al Volksparkstadion di Amburgo, i capitani delle rispettive nazionali si contenderanno le semifinali di Euro 2024, ritrovandosi uno di fronte all'altro per la 6ª volta in carriera. E a giudicare dalle dichiarazioni del francese, si tratta di un incontro che non è mai banale. “Lui è una leggenda, un amico. Bisogna sapere apprezzare il suo valore che ha ispirato intere generazioni. Ho per lui un immenso rispetto, ma spero che non sia così felice di uscire dal campo. Io voglio arrivare alla prossima gara, quella che porta alla finalissima. Sogno di vivere la mia storia al Real Madrid, di scrivere le mie pagine così come ha fatto lui”, ha detto in conferenza il futuro giocatore del Real, che a Madrid potrà calpestare le orme di chi con quella maglia, indossata la prima volta nel 2009, ha alzato al cielo 4 Champions League.

Il primo precedente fra CR7 e Mbappé risale febbraio 2018, quando Real Madrid e Psg si affrontarono nella sfida di andata degli ottavi di Champions vinta dal Real con il finale di 3-1. Un mese dopo, i due si ritrovano per la gara di ritorno, vinta dai Blancos per 2-1 Quell'anno, Ronaldo vinse la sua ultima Coppa dalle grandi orecchie prima di congedarsi con Florentino Pérez dopo 9 stagioni e trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. La prima con la maglia della nazionale rimanda invece alla Nations League 2020/2021. Francia e Portogallo si sfidarono nei due appuntamenti del Gruppo 3 fra ottobre e novembre.

Allo Stade de France finì 0-0, a Lisbona invece ebbero la meglio i Bleus, che un anno dopo si aggiudicarono quell'edizione del campionato delle nazioni. E ancora, con le due selezioni si affrontarono nell'Europeo del 2021 vinto dagli Azzurri di Mancini. In quell'occasione terminò 2-2. L'ultimo precedente fra Mbappé e Ronaldo risale a maggio 2023, in occasione dell'amichevole fra Psg e Riyadh All Stars vinta dai parigini per 5-4.